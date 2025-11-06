پخش زنده
امروز: -
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی از تشدید آلودگی هوا در شهر اراک خبر داد و بر ضرورت مراقبت خانوادهها از افراد حساس تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کیومرث خلیلی،معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست با اشاره به تشدید آلودگی هوا در شهر اراک گفت: «از ابتدای هفته جاری پدیده وارونگی دما در اراک بهویژه در ساعتهای شامگاهی و صبحگاهی موجب افزایش غلظت آلایندهها شده است و لازم است خانوادهها توجه ویژهای به سلامت افراد حساس داشته باشند.»
وی با اشاره به اینکه آلودگی صبحگاهی معمولاً تا حدود ساعت ۱۰ ادامه دارد و پس از آن هوا به تدریج پاکتر میشود، افزود: «در پی بروز آلودگی از ابتدای هفته، دو نشست به درخواست دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار و بر اساس مصوبات آن، اطلاعیه هشدار برای شرایط آلودگی صادر شده است.»
معاون محیط زیست انسانی استان مرکزی خاطرنشان کرد: «افراد دارای بیماریهای قلبی و ریوی، کودکان و زنان باردار باید از تردد در ساعات آلوده خودداری کرده و ترجیحاً در خانه بمانند.»