به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کیومرث خلیلی،معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست با اشاره به تشدید آلودگی هوا در شهر اراک گفت: «از ابتدای هفته جاری پدیده وارونگی دما در اراک به‌ویژه در ساعت‌های شامگاهی و صبحگاهی موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها شده است و لازم است خانواده‌ها توجه ویژه‌ای به سلامت افراد حساس داشته باشند.»

وی با اشاره به اینکه آلودگی صبحگاهی معمولاً تا حدود ساعت ۱۰ ادامه دارد و پس از آن هوا به تدریج پاک‌تر می‌شود، افزود: «در پی بروز آلودگی از ابتدای هفته، دو نشست به درخواست دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار و بر اساس مصوبات آن، اطلاعیه هشدار برای شرایط آلودگی صادر شده است.»

معاون محیط زیست انسانی استان مرکزی خاطرنشان کرد: «افراد دارای بیماری‌های قلبی و ریوی، کودکان و زنان باردار باید از تردد در ساعات آلوده خودداری کرده و ترجیحاً در خانه بمانند.»