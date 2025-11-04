وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در پیامی به مناسبت گرامیداشت سالروز ۱۳ آبان تاکید کرد: بی تردید در مسیر دانش و عزتمندی این سرزمین کهن و مهد مردان حماسه ساز گام‌های مقتدرانه خود را محکم‌تر از گذشته برداشته و دست هر متجاوزگری را با صلابت‌تر از گذشته کوتاه خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام بدین شرح است:

الْيَمِينُ وَ الشِّمَالُ مَضَلَّةٌ وَ الطَّرِيقُ الْوُسْطَى هِيَ الْجَادَّةُ، عَلَيْهَا بَاقِي الْكِتَابِ وَ آثَارُ النُّبُوَّةِ

انحراف به راست و چپ مایه گمراهی است و راه مستقیم همان جاده حق است و قرآن و آثار نبوت بر همین راه است ( خطبه ۱۶ نهج البلاغه)

تاریخ پرافتخار کشور عزیزمان سرشار از رشادت، دلیری و حماسه های ماندگاریست که در تحکیم درخت تنومند انقلاب نقش داشته و به عنوان برگ زرینی از غیرت و اقتدار در کارنامه قطور انقلاب مزین گشته است.

سیزده آبان ماه، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکای خبیث، نمادی از ایثارگری و جانفشانی جوانان و نوجوانان انقلابی و بصیر در راه آرمان های الهی و ضد استبدادی و دشمن ستیزی و یکی از حکمت های الهی و‌ آیات روشن و عبرت آموز در پیروزی اسلام و غلبه حق بر باطل است.

در آن روزهای سرشار از حماسه و ایثار که انقلاب، مسیر روشن خود را در سایه الطاف الهی و هدایت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران به پیش می برد، دانشجویان پیرو خط امام که در مکتب امام امت «رحمه الله علیه» درس آموخته بودند، نور امید و استکبارستیزی را در آیینه حماسه و دلیری تاباندند و با اقدام شجاعانه و عمق بصیرت خود، ضمن افشای ماهیت پلید استکبار جهانی، باعث تثبیت سیاسی انقلاب نوپا و تقویت عزم و اراده ملی شدند.

اگر چه دشمنان اسلام و انقلاب در برهه های حساس و مقاطع مختلف از جمله جنگ هشت ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه، همچنان در پی ضربه زدن به نظام اسلامی و انقلابی بوده و هستند، اما مردم حکیم و بصیر ایران به ویژه جوانان و نوجوانان به عنوان سربازان همیشه در صحنه و دانش آموختگان مکتب عاشورا، در سایه ولایت و رهبری هوشمندانه امام خامنه ای عزیز« مدظله العالی»، همواره دشمن را ناامید و او را در برابر اقتدار و مقاومت خود مغلوب ساخته و عزتمندی ایران را به رخ جهانیان کشانده اند.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای انقلاب، دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه که سند آشکار دیگری از خوی پلید و گرگ صفت دشمنان این مرز و بوم به سرکردگی آمریکای جنایتکار هستند و با تبریک این روز ماندگار به همه دانش آموزان و دانشجویان عزیز ایران، اعلام می دارد بی تردید در مسیر دانش و عزتمندی این سرزمین کهن و مهد مردان حماسه ساز گام های مقتدرانه خود را محکم تر از گذشته برداشته و دست هر توطئه و‌متجاوزگری را با صلابت و قوی تر از گذشته کوتاه خواهد کرد. ان شاءالله

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده