به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تربت‌حیدریه در آیین افتتاح مجموعه تاریخی آب‌انبار شیرچهارسوق، با اشاره به اهمیت چندوجهی این اثر اظهارکرد: این آب‌انبار از منظر تاریخی، به‌عنوان بخشی از شناسنامه فرهنگی منطقه برای مردم جنبه‌ای نوستالژیک دارد و احیای آن نتیجه همکاری میان ۱۲ نهاد و دستگاه اجرایی است.

مجتبی شجاعی، افزود: با توجه به موقعیت مکانی این بنا در قلب شهر، مجموعه شیرچهارسوق می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری شهرستان تبدیل شود.

فرماندار تربت‌حیدریه بیان کرد: آب‌انبار شیرچهارسوق یکی از شاهکار‌های معماری و بزرگ‌ترین آب‌انبار شهر تربت‌حیدریه محسوب می‌شود که در هسته مرکزی و قدیمی شهر واقع شده است. ساخت آن مربوط به اوایل دوران قاجاریه و به دستور اسحاق‌خان قرایی صورت گرفته و در دوره‌های بعدی تغییرات و الحاقاتی در بنا انجام شده است.

شجاعی ادامه داد: عنوان شیرچهارسوق نشان از جایگاه مهم این آب‌انبار در تاریخ گذشته مردمان این شهر دارد، زیرا در گذشته تأمین‌کننده اصلی آب شرب مردم بوده است.

وی بیان کرد: این آب‌انبار با طول ۳۰ متر، عرض ۱۰ متر و زیربنای ۳۰۰ متر مربع ساخته شده است. ارتفاع آن از سقف تا کف هشت متر و عمق کف آن دو متر است. دیواره‌ها تا ارتفاع دو متر با ساروج پوشیده شده‌اند تا از نشت آب جلوگیری شود. قسمت‌های اصلی این آب‌انبار شامل مخزن مستطیلی و ستون‌دار، پاشیر، بادگیر و نورگیر است که با مصالح آجر سنتی و ملات ساروج کار شده و دارای تزئینات آجرکاری خفته‌راسته در سقف راهرو و مخزن است.

فرماندار تربت‌حیدریه گفت: این اثر که به شماره ۶۳۷۷ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده، اکنون با حفظ هویت تاریخی خود به‌عنوان یک مجموعه گردشگری و فرهنگی، مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.