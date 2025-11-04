پایداری نسبی جو در استان قزوین/ کاهش دما و احتمال گرد و خاک محلی
کارشناس هواشناسی، اعلام کرد: طی چند روز آینده وضعیت جوی در سطح استان قزوین نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمانی صاف و آفتابی در بیشتر مناطق استان پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مهدی آخوندی افزود: از روز گذشته با نفوذ زبانهای پرفشار به منطقه، روند کاهش دما آغاز شده و بامداد امروز حداقل دما در شهر آبگرم به منفی دو درجه و در شهر آوج به منفی یک درجه رسید.
آخوندی همچنین گفت: از فردا بهتدریج شاهد افزایش نسبی دما در سطح استان خواهیم بود.
به گفته وی، امروز جریانات جوی در منطقه شرقی و جنوبشرقی خواهند بود که در برخی نقاط این بخشها احتمال وقوع گرد و خاکهای محلی نیز وجود دارد.