براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۴ شهر خوزستان در وضعیت قهوه‌ای، قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز _سه‌شنبه سیزدهم آبان_ منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در دشت آزادگان به عدد ۳۱۰ میکروگرم بر مترمکعب رسیده است و این شهر در وضعیت «قهوه‌ای» یعنی «خطرناک» قرار دارد.

همچنین شاخص آلودگی هوا در شهر‌های آغاجری ۱۵۵، اهواز ۱۷۰، بهبهان ۱۶۵، خرمشهر ۱۵۶، شوشتر ۱۵۶، کارون ۱۶۶، ملاثانی ۱۵۶ و هویزه ۱۹۷ میکروگرم بر مترمکعب است که همگی در محدوده «قرمز» و ناسالم برای تمام گروه‌های جمعیتی قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا در شهر‌های آبادان ۱۱۰، اندیمشک ۱۲۹، دزفول ۱۰۷، شادگان ۱۲۳ و هندیجان ۱۰۵ در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است و توصیه می‌شود در این شرایط افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهر‌های اندیکا، ایذه، باغ‌ملک، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان، ماهشهر و هفتکل قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.