به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، محمدرضا بابایی روز سه‌شنبه در تجمع بزرگ ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، که با حضور هزاران نفر از دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم در حسینه امیرچقماق یزد برگزار شد، گفت: 13 آبان یادآور سه رویداد مهم معاصر شامل تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ است.

وی تاکید کرد: آمریکا در چهار دهه گذشته علیه ملت ایران اقدامات متعددی انجام داده که حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب، حمایت از صدام در جنگ تحمیلی، پشتیبانی از جریان‌های تروریستی، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران و نقش موثر در ترور چهره‌های علمی و نظامی؛ بخشی از آن‌هاست.

وی افزود هویت هر سه رخداد مبارزه با استکبار و عوامل آن بود و به همین دلیل این روز روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامیده شد.

استاندار یزد گفت آمریکایی ها در حالی با ریاکاری و بی شرمی می گویند ما طرفدار ملت ایرانیم که در این چهار دهه که از انقلاب گذشته هیچ اقدامی نبوده که علیه ملت ایران انجام نداده باشند. در اول انقلاب از گروه های تجزیه طلب و از کودتای پایگاه شهید نوژه در همدان حمایت کردند، از تروریسم کور منافقین که چند هزار نفر را در کوچه و بازار کشورمان به شهادت رساند حمایت کردند، از صدام ملعون در جنگ هشت ساله همه جوره حمایت کردند و تسلیحات دادند، هواپیمای مسافربری ما را بر روی آسمان خلیج فارس عزیز سرنگون کردند و نزدیک سیصد نفر را در همان فاجعه به شهادت رساندند، آمریکایی ها صریحا اعلام کردند که سردار رشید ما شهید سلیمانی را به شهادت رساندند و به آن افتخار می کنند، آنها از قاتلان دانشمند هسته ای ما حمایت کردند و می کنند. بابایی ادامه داد: آمریکای امروز همان آمریکای دیروز است، همان آمریکای بیست و هشتم مرداد است با دو فرق مهم یکی اینکه روش دشمنی ها پیچیده تر شده و دوم اینکه امروز آمریکا دیگر قدرت مسلط بر جهان نیست.

استاندار یزد همچنین مقاومت مردم فلسطین و ایستادگی غزه را نماد امروزین مبارزه با استکبار دانست و گفت:

این مقاومت تنها یک نبرد نابرابر نظامی نیست بلکه صحنه ای از جنگ اراده هاست که در آن یک ملت با تکیه بر ایمان و عزم راسخ خود در برابر رژیمی که از سوی کشورهای مختلف حمایت می شود ایستادگی می کند.

استاندار یزد با بیان این که امروز هر چه بیشتر ضرورت دارد وحدت و همدلی در کشورمان را حفظ کنیم افزود 13 آبان صحنه نمایش وحدت‌ ملی، همگرایی نسل‌ها و تاکید بر انسجام اجتماعی است. نسل جدید و نسل قدیم انقلاب با همگرایی انزجارشان علیه استکبار جهانی را نشان می دهند و وحدت و یکپارچگی شان را به رخ جهانیان می کشد.

بابایی اظهار داشت: ایران امروز در حوزه‌های نانو، ساخت ماهواره، فناوری‌های زیستی و صنایع دفاعی به توانمندی‌های قابل اتکا رسیده که این مسیر باید توسط نسل جدید ادامه یابد.