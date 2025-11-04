

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جونی سوپریانتو، رئیس فدراسیون تیراندازی اندونزی در حاشیه مسابقات قهرمانی آسیا با مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون و امید نجاری، مدیر سازمان تیم‌های ملی ایران دیدار کرد و مقرر شد به منظور عقد تفاهم نامه و بازدید از زیر ساخت‌های تیراندازی ایران، به تهران سفر کند. این نخستین حضور یک مقام رسمی از فدراسیون سایر کشور‌ها در ایران پس از بیش از یک دهه در تیراندازی محسوب می‌شود.

رئیس فدراسیون تیراندازی اندونزی به همراه همسرش با استقبال امید نجاری، مدیر سازمان تیم‌های ملی وارد ایران شدند و ظهر امروز با حضور در محل فدراسیون ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی کشورمان از سالن‌های ۱۰ متر، ۲۵ متر، ۵۰ متر و فینال، سایت اهداف پروازی و خوابگاه بازسازی شده پسران بازدید کرد. وی و تیم همراهش برای دقایقی در سایت اهداف پروازی به شلیک و تست فشنگ و سلاح تولید ایران پرداختند.

پیش از این بازدید تفاهم نامه همکاری بین دو کشور با موضوع تبادل دانش مربیان، برگزاری اردوی مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی و سایر مورد در جهت توسعه تیراندازی در دو کشور ایران و اندونزی استفاده از ظرفیت‌های دو کشور، به امضا رسید.

ناصر رسولی، دبیر کل، عباس محمدی و کبری غیاثی، نواب رئیس، محمد پاشا، خزانه دار و عضو هیات رئیسه، حسن یزدخواستی، رئیس کمیته اقتصادی، امید نجاری، مدیر سازمان تیم‌های ملی، سیده زهرا حسینی، رئیس کمیته بین الملل، حمید شیرازی، رئیس دفتر حوزه ریاست و جمعی از مسئولین فدراسیون در دیدار با رئیس فدراسیون تیراندازی اندونزی حضور داشتند.

مرتضی قربانی در مسابقه با جونی سوپریانتو ضمن خوشامدگویی به رئیس فدراسیون تیراندازی اندونزی، همسر و تیم همراهش اظهار داشت: تیم ملی ما پیش از این در مسابقات تیراندازی در اندونزی حضور داشت و ملی‌پوشان از میزبانی شما به نیکی یاد می‌کنند. ما نیز از شما دعوت می‌کنیم تا پذیرای شما در اصفهان، قم و مشهد باشیم. ما اندونزی را کشور خودمان و ایران را هم کشور شما می‌دانیم. مردم دو کشور عقاید مشترکی دارند و مسلط بر مسائل روز دنیا هستند. ایران میلیون‌ها سال قدمت دارد. در طول‌ها بخش‌های زیادی از ایران تصرف شد، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با تهاجمات زیاد از علیه ایران، اما یک وجب از خاک کشورمان جدا نشد.

وی در ادامه افزود: در ایران ۵۲ فدراسیون و تعداد زیادی انجمن و باشگاه وجود دارد و ۳۱ استان و ۲ منطقه آزاد در ورزش کشور فعال هستند. در حال حاضر نیز در رشته تیراندازی فعالیت‌های فوق العاده زیادی در ۳۱ استان کشور در حال برگزاری است.

رئیس فدراسیون تیراندازی تصریح کرد: پیش از این تفاهم نامه همکاری با قزاقستان، عمان و عراق امضا کردیم. امروز نیز با کشور اندونزی تفاهم نامه منعقد می‌کنیم. این تفاهم نامه تخصص و تجربه ورزش دو کشور را نزدیک می‌کند. همچنین می‌توانیم اردوی مشترک داشته و در بحث آموزش و توسعه تیراندازی گام برداریم.

رئیس فدراسیون تیراندازی اندونزی نیز عنوان داشت: از پذیرایی و استقبال خوبی که از ما داشتید، تشکر می‌کنم. این اولین حضور من در ایران و حضور در فدراسیون شما است و از این بابت خوشحالم. در جریان مسابقات قهرمانی آسیا در قزاقستان ملاقات داشتیم ولی این اولین دیدار رسمی بین مقامات دو فدراسیون است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای مربیان ایرانی عنوان داشت: به با حضور ابراهیم اینانلو در تیم ملی اندونزی و کمک‌های او تیم ملی ما پیشرفت زیادی داشته باشد.

رئیس فدراسیون تیراندازی اندونزی تصریح کرد: امضای این تفاهم نامه بسیار ارزشمند است. اگر تیم‌های شما در اندونزی حضور داشته باشند می‌توانند از هوای معتدل این کشور استفاده کنند. برای پیشرفت و افزایش ارتباطات و ورزش اندونزی این جلسه و تفاهم نامه بسیار مهم بود.