به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی،مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و هفتصد و پنجاه و پنجمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه زنده یاد «فاطمه اخروی ورانلو» معرفی شده از بیمارستان موسی بن جعفر (ع) قوچان به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پس از تأیید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده وی، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: : کبد این بانوی مرگ مغزی برای پیوند به یک بیمار بدحال در بیمارستان بوعلی سینای شیراز ارسال شد.

او گفت: قرنیه‌های زنده یاد اخروی روانلو نیز برای پیوند به ۲ نفر در بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی نیز برای پیوند به بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.

واحد پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که شمال‌شرق کشور را زیر پوشش دارد از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است.