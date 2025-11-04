به گزارش خبرگزاری صداوسیما پارک ملی گلستان، به‌عنوان نخستین پارک ملی ایران، توانست با اجرای موفق طرح «حفاظت مشارکتی» میان مردم محلی و محیط‌بانان، نام خود را در فهرست پنج تجربه برتر اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) ثبت کند. این دستاورد، نخستین موفقیت جهانی ایران در حوزه حفاظت از مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست به شمار می‌رود.

طرح حفاظت مشارکتی در پارک ملی گلستان نتیجه بیش از شش سال تلاش مستمر مدیران محیط‌زیست، محیط‌بانان، کارشناسان، دانشگاهیان، خیرین، رسانه‌ها و ساکنان محلی است. این همکاری توانست الگویی الهام‌بخش برای حفاظت از طبیعت در سطح بین‌المللی ارائه دهد.

حمید ظهرابی، معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست، با تأکید بر اهمیت این دستاورد گفت: امروز با افتخار می‌گویم ما راه درست را رفتیم.» وی افزود: «برای پایداری هر فعالیت حفاظتی، باید مسائل اقتصادی و اجتماعی را هم‌زمان با برنامه‌های زیست‌محیطی در نظر گرفت.

طرح حفاظت مشارکتی از سال ۱۳۹۶ در پارک ملی گلستان آغاز شد؛ در حالی که بسیاری از کارشناسان نسبت به سرنوشت این پارک نگران بودند. اما با پافشاری مدیران و مشارکت مردم محلی، این طرح به یکی از موفق‌ترین نمونه‌های حفاظت از طبیعت در جهان تبدیل شد.

به گفته ظهرابی، دستورالعملی برای توسعه تفرجگاه‌ها و زون‌های گردشگری مناطق حفاظت‌شده با محوریت جامعه محلی به استان‌ها ابلاغ شده است. همچنین «صندوق ملی محیط‌زیست» به‌عنوان سرمایه‌گذار در این طرح‌ها مشارکت خواهد داشت تا علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، منابع مالی لازم برای حفاظت از تنوع‌زیستی نیز تأمین شود.