به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی قدیمی گفت: این سطح هکتاری شامل همه عرصه‌های منابع طبیعی شهرستان بجنورد است و روستا‌هایی مانند ارکان، مهنان، حمید، گرمخان و بخش مرکزی را در بر می‌گیرد.

وی افزود: مواد معدنی تحت پوشش این مجوز شامل شن و ماسه در روستای کلانتر، سنگ آهک در حصار گرمخان، قوچ قلعه و سیساب، سنگ مرمر در مهنان، کوه کمر و چهارخروار، سنگ لاشه در ارکان، مطرانلو، بابا امان و لنگر، معدن مارن و آهک در سیساب، ماسه در ارکان و سیساب و کلسیت و مرمر آراگونیتی در عبدل‌آباد است.

قدیمی گفت: مطالعات و عملیات اکتشافی معدنی در عرصه‌هایی که دارای محدودیت یا ممنوعیت هستند، پس از بررسی با اداره کل صنعت، معدن و تجارت، با شرط عدم تخریب و بدون هرگونه تعهد برای موافقت بعدی با بهره‌برداری، مجوز داده شده است.

وی ادامه داد: پروژه احیا و بازسازی معادن در سطح ۱۰ هکتار در محدوده روستا‌های مطرانلو و ارکان با اعتبار پنج میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال به پایان رسیده و پیشرفت فیزیکی آن ۱۰۰ درصد است.

۳۱ ماده معدنی از ۶۸ ماده معدنی موجود در کشور در خراسان شمالی وجود دارد.