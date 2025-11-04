پخش زنده
نوجوانان امروز از سنگر مجازی و فرهنگی گرفته تا عرصه علمی، میراث آن روزهای انقلاب را ادامه میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دانش آموزانی که هنگام تبعید امام در سال ۴۲ خردسالانی بیش نبودند ۱۵ سال بعد غیور مردانی در این خاک شدند که بر ظلم و بیداد شوریدند. آنان درس را نه در پشت نیمکتهای چوبی کلاس و بر تخته سیاه آن که بر صفحه سپید پیشانی مردمان زجرکشیده در کوچه و بازار آموختند.
نوجوان روزهای انقلاب، دانش آموز روزهای پر شور مبارزه و حماسه، از راهپیمایی ها، مبارزات و شعارها بیش از درسهای مدرسه، تعلیم یافته و برای فراگیری بیشتر در روز ۱۳ آبان ۵۷ مدارس را به تعطیلی میکشاند و بر علیه ظللم و ستم قیام میکند.
۱۳ آبان که در تقویم به نام روز دانش آموز نامگذاری شده نه تنها یادآور حماسههای تاریخی است، بلکه نماد پیوند ناگسستنی دانشآموزان امروز با مسیری است که با رشادت و خون دانشآموزان شهید در روزهای انقلاب و دفاع مقدس، از جمله شهید فهمیده، گشوده شد.
نوجوانان و دانشآموزان امروز، با در دست گرفتن پرچم علم، بصیرت و عشق به میهن، در حقیقت همانند پیشگامان خود، در خط مقدم دفاع از انقلاب و ارزشهای آن قرار دارند و ادامهدهنده میراث گرانبهای شهدا هستند.
حماسه حضور دانشآموزان آگاه دیروز، الگویی برای همسالانشان در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی شده و نشان داده که مسیر آزادیخواهی و احقاق حقوق مستضعفان همواره با بیداری و فداکاری نسل جوان باز است. به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، ۱۳ آبان هر سال، فصل تجدید بصیرت انقلابی و ابلاغ پیام رسای ملت ایران در مبارزه همیشگی و دائمی با استکبار جهانی و صهیونیزم پلید است.
سیزدهم آبان در تقویم ملی ما یک روز معمولی نیست؛ بلکه تقاطع سه رویداد سرنوشتساز است: تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانشآموزان مبارز در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸. این روز به دلیل ایستادگی نوجوانان دانشآموز در برابر ظلم رژیم پهلوی و استکبار، به درستی به نام «روز دانشآموز» و «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» نامگذاری شده است.
چهل و چند سال از روزی میگذرد که دیوارهای «لانه جاسوسی» نه با صدای تیر که با فریادهای نوجوانان و جوانانی به لرزه درآمد که تاریخ را با دستان خود مینوشتند.
اما امروز، نسل سومیها و چهارمیها در سایه همان رویداد بزرگ ایستادهاند و از سنگر مجازی و فرهنگی گرفته تا عرصه علمی، میراث آن روزهای انقلاب را ادامه میدهند.