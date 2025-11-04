به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور علی اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان و سردار رجبی فرمانده سپاه شهداء آذربایجان غربی، جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی و فرماندهان نظامی و انتظامی زنگ استکبار ستیزی در مدرسه شاهد اهل قلم آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه نواخته شد.

امروز همچنین نمایشگاه‌های مدرسه‌ای در سراسر مدارس کشور برگزار می‌شود و بسته‌های فرهنگی و پرورشی نیز با هدف تقویت هویت ملی دانش‌آموزان با استفاده از فناوری‌های نوین فرهنگی و آموزشی در بین دانش آموزان توزیع می‌شود.

۱۳ آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی و یادآور سه واقعه مهم تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه، شهادت جمعی از دانش‌آموزان در محوطه دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۵۸ در تاریخ انقلاب اسلامی است.