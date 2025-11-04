بدنبال وقوع پدیده گرد وغبار و بر اساس سنجش لحظه‌ای وضعیت هوا، اکنون کیفیت هوای شهر بندرعباس در وضعیت ناسالم برای همه گروه ها قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس مسئول پایش کیفیت هوای محیط زیست هرمزگان گفت: اکنون شاخص کیفیت هوای بندرعباس بر اساس سنجش ذرات ۱۰ میکرون، ناسالم برای همه گروه‌ها است.

مریم ملک پوری افزود: کیفیت هوای جاسک در شرق هرمزگان نیز در وضعیت خطرناک قرار دارد.

وی گفت: در این شرایط شهروندان از حضور در فضای باز خودداری کنند و در صورت ضرورت حتما از ماسک استفاده کنند.

دیروز اداره کل هواشناسی هرمزگان دراره وقوع پدیده گرد و غبار و آلودگی هوا هشدار سطح نارنجی صادر کرد و صبح امروز مدارس مقطع ابتدای در بندرعباس و شهرتسان‌های شرق استان تعطیل اعلام شد.

