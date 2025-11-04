نماینده ولی‌ّفقیه در استان و استاندار مرکزی، با صدور بیانیه‌ای به مناسبت فرا رسیدن ۱۳ آبان، این روز تاریخی را بیانگر اراده استوار و آگاهانه ملت سربلند ایران برای شکستن زنجیر‌های وابستگی عنوان کردند.

نماینده ولی‌ّفقیه در استان و استاندار مرکزی، با صدور بیانیه‌ای به مناسبت فرا رسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، این روز تاریخی را نماد و تجلی‌بخش تلاش آگاهانه و مبارزات خستگی‌ناپذیر ملت ایران در مسیر عزت‌طلبی، ظلم‌ستیزی و دستیابی به استقلال و آزادی حقیقی عنوان کردند.

در این پیام آمده است:

روشنگری‌ها و مبارزات بی‌امان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، که با شجاعت به مقابله با لایحه استعماری کاپیتولاسیون برخواست و در نهایت منجر به تبعید ایشان در سیزدهم آبان سال ۱۳۴۳ گردید، اولین حلقه از این رخداد‌های بزرگ و به‌یادماندنی است.

این حادثه خونین و تاثربرانگیز سیزدهم آبان سال ۱۳۵۷، که در آن ده‌ها دانش‌آموز و جوان انقلابی در دانشگاه تهران به خاک و خون کشیده شدند، چهره واقعی رژیم طاغوت را بیش از پیش برای ملت ایران آشکار ساخت و خروش و انقلابی بزرگ‌تر را رقم زد.

این سه واقعه تاریخی در کنار یکدیگر، زنجیره‌ای به هم پیوسته را تشکیل می‌دهند که بیانگر اراده استوار و آگاهانه ملت سربلند ایران برای شکستن زنجیر‌های وابستگی و رسیدن به مقام شامخ استقلال و آزادی است.

مقاومت در برابر نظام سلطه و تفکر استکباری، راهبردی قطعی و غیرقابل تغییر برای ملت ایران استو این ملت بزرگ، با اتکال به خداوند متعال و با تاسی از رهنمود‌های حکیمانه بنیانگذار فقید انقلاب و مقام معظم رهبری، تا زمانی که سیاست‌های خصمانه و ظالمانه دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ادامه داشته باشد، با قدرت و صلابت تمام در صحنه حاضر شده و به راه پرافتخار خود ادامه خواهد داد.