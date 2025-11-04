به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، که با همراهی عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیای این سازمان به عمان سفر کرده است، با معالی قیس بن محمد الیوسف، وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه‌گذاری عمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار دو طرف بر تسریع در اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و عمان، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و برپایی همایش تجاری در تهران به منظور معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری عمان، تأکید کردند.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: در این دیدار همچنین موضوعات مرتبط با دو وزارتخانه، از جمله تشکیل و پیش‌نویس کمیته صنعتی مشترک ایران و عمان بررسی و مورد توافق طرفین قرار گرفت و صورتجلسه یادداشت تفاهم کمیته صنعتی نیز به امضای دو طرف خواهد رسید.

ربیهاوی با اشاره به سایر دیدارهای این سفر افزود: «در ملاقات رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با صالح بن سعید مسن، معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه‌گذاری عمان و معاون طرف عمانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، موضوعاتی از جمله موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، همکاری‌های صنعتی و تشکیل کمیته صنعتی مشترک بررسی و در نهایت یادداشت تفاهمی میان دو معاون وزیر ایران و عمان به امضاء رسید.»

وی همچنین از دیدار دهقان دهنوی با رئیس اتاق بازرگانی عمان خبر داد و افزود: در این دیدار، موضوعاتی از جمله افزایش حجم تجارت میان دو کشور، برنامه‌ریزی برای برگزاری کمیسیون مشترک در بهمن‌ماه سال جاری در تهران، و دعوت از تجار و فعالان اقتصادی عمان برای حضور در این رویداد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران در پایان گفت: «در این سفر، بندهای مختلفی از جمله همکاری در حوزه شهرک‌های صنعتی، استاندارد، گمرک، بخش خصوصی و پیگیری اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بررسی شد.»

وی افزود: بازدید از منطقه آزاد صحار، شهرک صنعتی خزائن، منطقه اداری شهرک‌های صنعتی مدائن، شهرک صنعتی رسیل و مرکز سرمایه‌گذاری عمان از دیگر برنامه‌های هیئت ایرانی در این سفر بود.