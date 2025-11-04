به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، با مشارکت اداره‌کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیونمایش، فراخوان بخش رادیوتئاتر چهل‌وچهارمین‌جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با نگاهی به ظرفیت‌های دراماتیک هنر شنیداری منتشر شد.

متن این فراخوان به شرح زیر است:

«درجهانی که تصویر بر صدا سایه افکنده است، رادیوتئاتر هنوز جایی است برای تولد تخیل؛ جایی که واژه، افکت وسکوت، صحنه‌ای تازه می‌سازندـ صحنه‌ای که در گوش شنونده روشن می‌شود.

چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، با نگاهی به ظرفیت‌های دراماتیک هنر شنیداری، از هنرمندان و گروه‌های نمایشی دعوت می‌کند تا در بخش رادیوتئاتر این رویداد حضور یابند و جهان‌های صوتی خود را در قالب اجرای صحنه‌ای به جشنواره بیاورند.

شرایط شرکت:

تنها آثاری می‌توانند در این بخش شرکت کنند که در یک‌سال اخیر تولید شده‌اند و پیش‌تر در هیچ جشنواره‌ای‌ شرکت نداشته‌اند.

دبیرخانه، کارگردان را صاحب اثر می‌داند و ثبت‌نام باید توسط کارگردان انجام شود.

هر اثر باید تک قسمتی بوده و مدت آن حداقل۳۰ و حداکثر 60دقیقه باشد.

کارگردانان می‌توانند بیش از یک اثر را برای شرکت در جشنواره ثبت کنند، اما صرفاً یک اثر از هر کارگردان برای حضور نهایی در بخش رادیوتئاتر پذیرفته خواهد شد.

آثار منتخب درصورت برخورداری از کیفیت مطلوب فنی و محتوایی از شبکه‌های رادیویی کشور پخش خواهند شد.

آثار راه‌یافته می‌بایست در زمان برگزاری جشنواره، به‌صورت زنده و در حضور مخاطبان با همراهی موسیقی و افکت اجرا شوند.

داوری نهایی نیز براساس همین اجرا انجام می‌شود. ظرفیت این بخش حداکثر۱۰ اثر است.

به گروه‌های پذیرفته‌شده، تا سقف200 میلیون ریال کمک هزینه تولید و اجرا تعلق می‌گیرد.

متقاضیان حضور در این بخش می‌توانند از طریق سایت جشنواره تئاتر فجر آثار خود را بارگذاری کنند.

جوایز جشنواره:

رتبه‌های برتر در بخش‌های

-نمایشنامه‌نویسی

-کارگردانی

-بازیگری زن

-بازیگری مرد

-تهیه‌کنندگی

-صدابرداری و طراحی صدا

-گروه برتر

گاه‌شمار بخش رادیوتئاتر:

آخرین مهلت ارسال آثار و ثبت تقاضا: ۲۵ آذر ۱۴۰۴

اعلام فهرست آثار راه یافته: ۳۰آذر۱۴۰۴

علاقه‌مندان برای کسب ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به آدرس https://fitf.theater.ir مراجعه کنند.

چهل‌و‌چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی بهمن برگزار خواهد شد.