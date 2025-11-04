راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان باحضور گسترده دانش آموزان، مسئولان، خانواده شهدا و ایثارگران و قشرهای مختلف مردم در سراسر استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان امسال جلوه‌ای متفاوت از حضور گسترده دانش آموزان، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، خانواده شهدا و ایثارگران و قشرهای مختلف مردم است.

راهپیمایی امسال، رنگ و بوی متفاوتی با سال‌های گذشته دارد و دانش آموزان در حالی در این مراسم شرکت کردند که ۱۲ روز تجاوز و جنگ رژیم غاصب صهیونیستی به خاک ایران اسلامی و مقاومت، اتحاد، همبستگی و قدرت مردم ولایتمدار و شهیدپرور ایران را با همه وجود درک و لمس کردند.

در راهپیمایی امسال فقط دانش آموزان دهه هشتادی و نوری حضور ندارند، بلکه دانش آموزان دیروز، پدرها و مادرها و حتی پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها ، گام به گام با فرزندان خود شرکت کردند تا باری دیگر ضمن تجدید بیعت با آرمان های امام خمینی (ره) و شهدای گرانقدر و مقام معظم رهبری، خشم و انزجار خود از استکبار جهانی و دشمنان ایران اسلامی را فریاد بزنند.

حضور در یوم الله سیزده آبان جلوه ای از اتحاد، همبستگی و آزادگی است و همه فارغ از قومیت و زبان در کنار یکدیگر حضور دارند.