به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، به مناسبت ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، زنگ استکبار ستیزی در مدارس لرستان نواخته شد.

این مراسم در خرم آباد با حضورنماینده ولی فقیه در استان لرستان در دبیرستان امیر کبیر خرم آباد برگزار شد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در این مراسم گفت: نواختن زنگ استکبار جهانی به این معناست که نوجوانان و دانش‌آموزان جنایات شیطان بزرگ به یاد داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان گفت: در جنگ دفاع مقدس دوم امریکای جنایتکار به کشور عزیزمان حمله کرد و این درحالی بود که حماسه‌سازی شهدا و جوانان و صبوری خانواده شهدا جهانی شده است.

شاهرخی تصریح کرد: امروز متحد و استوار در مقابل استکبار ایستاده‌ایم و این پیغام را از دبیرستان امیرکبیر به دنیا مخابره می‌کنیم.

در ادامه این مراسم فرماندار شهرستان خرم‌آباد گفت: ۱۳ آبان، در واقع نماد ایستادگی مردم ایران در برابر سلطه‌جویی بیگانگان و دخالت قدرت‌های خارجی در سرنوشت کشور است.

نورالدین درمنان تصریح کرد: این روز نشان می‌دهد که نسل‌های مختلف مردم ایران از روحانیون و دانشجویان تا دانش‌آموزان در دوره‌های متفاوت تاریخ، همواره در برابر استکبار ایستاده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان نیز ضمن تبریک روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: روز ۱۳ آبان، هم روز دانش‌آموز و هم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است و امروز به همین مناسبت، زنگ استکبارستیزی در مدارس استان به صدا درآمد.

سید عیسی سهرابی افزود: زنگ استکبارستیزی، نماد بیداری، استقلال و هویت اصیل دینی و ایرانی ملت ایران است و باید دانش‌آموزان با الهام از این ارزش‌ها، گام‌های مؤثری در مسیر پیشرفت کشور بردارند.

وی خاطرنشان کرد: این زنگ، نشانه بیداری، استقلال و هویت اصیل دینی و ایرانی ما بوده و اتفاقاتی که در این روز رخ داده، همچون حلقه‌های زنجیره‌ای به هم پیوسته‌اند که هدف اصلی آنها پاسداشت استقلال و عزت ملت ایران است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان اضافه کرد: دانش‌آموزان سرمایه‌های آینده کشور هستند و شور، ایمان و انگیزه آنان می‌تواند در مسیر ساختن آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی نقش‌آفرین باشد.

سهرابی گفت: امیدوارم دانش‌آموزان با حفظ روحیه انقلابی و الهام از آرمان‌های انقلاب اسلامی، گام‌های استواری در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور بردارند.