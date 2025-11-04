

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجاه و هفتمین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک امروز (سه شنبه) در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد که در خاتمه مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک ضمن اعلام مصوبات نشست به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی در توضیخ محور‌های اصلی نشست اظهار داشت: با توجه به برگزاری مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در دهم دی‌ماه سال جاری، در این جلسه بر اساس اساسنامه، جزئیات نحوه برگزاری مجمع مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در ادامه نیز علیرضا پاکدل گزارش عملکرد کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان را ارائه کرد.

وی در ادامه به ارزیابی عملکرد کاروان ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی اشاره کرد و افزود: این رویداد از ۳۰ مهر تا ۹ آبان‌ماه برگزار شد و خوشبختانه کاروان ایران عملکردی درخشان داشت. در حالی که در دوره گذشته، ایران با مجموع ۱۴ مدال در رتبه بیستم قرار گرفته بود، در این دوره با کسب ۷۶ مدال شامل ۲۲ طلا، جهشی چشمگیر داشته و به رتبه چهارم دست یافت.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با تأکید بر کیفیت بالای عملکرد کاروان ایران اظهار داشت: حدود ۷۰ درصد از اعضای کاروان موفق به کسب مدال شدند و از ۲۴ رشته‌ای که ایران در آن شرکت داشت، در ۱۹ رشته مدال کسب کردیم. این آمار از نظر تنوع رشته‌های مدال‌آور در میان کشور‌های شرکت‌کننده کم‌نظیر بود و تنها کشور چین در این شاخص با ما برابری کرد.

علی‌نژاد افزود: نکته قابل توجه دیگر، درخشش دختران ورزشکار کشور بود که ۴۸ مدال کاروان ایران را کسب کردند؛ اتفاقی ویژه و بی‌سابقه در ورزش ایران. کاروان ما با وجود تمرکز بر توسعه رشته‌ها و نه صرفاً مدال‌آوری، یکی از موفق‌ترین و منظم‌ترین تیم‌های ورزشی سال‌های اخیر را تشکیل داد.

علی نژاد در ادامه ضمن قدردانی از تلاش اعضای کاروان بازی‌های آسیایی جوانان گفت: روحیه ایران‌دوستی، غیرت، همت و تلاش ورزشکاران کشورمان در این رقابت‌ها ستودنی بود. عملکرد آنها ما را به آینده ورزش ایران امیدوار کرد.