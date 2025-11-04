پخش زنده
طرح مکملیاری آهن و ویتامین D با هدف بهبود تغذیه و ارتقای سلامت دانشآموزان در مدارس شهرستان میرجاوه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس مرکز بهداشت شهرستان میرجاوه گفت: در نخستین روز اجرای این برنامه، زنگ مکملیاری در مدارس به صدا درآمد و فرایند توزیع مکملهای آهن و ویتامین D بین دانشآموزان آغاز شد و کارشناسان واحد تغذیه مرکز بهداشت نیز با حضور در مدارس، ضمن نظارت بر روند اجرای طرح، آموزشهایی در زمینه تغذیه سالم و مصرف صحیح مکملها ارائه کردند.
فاضل مشهدی افزود: مصرف مکمل آهن در پیشگیری از کمخونی و افزایش تمرکز و یادگیری دانشآموزان نقش مهمی دارد و ویتامین D نیز در تقویت استخوانها و سیستم ایمنی بدن مؤثر است.
وی گفت: اجرای منظم این طرح در مدارس، گامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت جسمی و ذهنی نسل آینده و بهبود کیفیت یادگیری آنان خواهد بود.