به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس مرکز بهداشت شهرستان میرجاوه گفت: در نخستین روز اجرای این برنامه، زنگ مکمل‌یاری در مدارس به صدا درآمد و فرایند توزیع مکمل‌های آهن و ویتامین D بین دانش‌آموزان آغاز شد و کارشناسان واحد تغذیه مرکز بهداشت نیز با حضور در مدارس، ضمن نظارت بر روند اجرای طرح، آموزش‌هایی در زمینه تغذیه سالم و مصرف صحیح مکمل‌ها ارائه کردند.

فاضل مشهدی افزود: مصرف مکمل آهن در پیشگیری از کم‌خونی و افزایش تمرکز و یادگیری دانش‌آموزان نقش مهمی دارد و ویتامین D نیز در تقویت استخوان‌ها و سیستم ایمنی بدن مؤثر است.

وی گفت: اجرای منظم این طرح در مدارس، گامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت جسمی و ذهنی نسل آینده و بهبود کیفیت یادگیری آنان خواهد بود.