وقوع یخبندان شبانه تا اواخر هفته در مناطق سردسیر خراسان جنوبی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت:بر اساس الگوی نقشهها و با توجه به تقویت زبانههای سیستم پرفشار برای ۲۴ ساعت آینده علاوه بر کاهش محسوس دمای هوا، افزایش سرعت ورزش باد را هم در برخی ساعات خواهیم داشت.
لطفی افزود: احتمال وقوع پدیده گرد و خاک همچنان در نقاط مستعد به ویژه مرز شرقی استان وجود دارد.
وی گفت:به علاوه وقوع یخبندان شبانه برای مناطق سردسیر استان تا اواخر هفته قابل پیش بینی است.
کارشناس هواشناسی گفت:در شهرستان زیرکوه هم امروز احتمال بارش خفیف باران وجود دارد که در این خصوص زرشک کاران این منطقه باید توجه لازم را داشته باشند.
لطفی افزود:همچنین تسریع در برداشت محصولات زراعی و باغی از جمله انار، زعفران و زرشک و محصولات علوفهای مانند ذرت، ارزن و سورگوم را توصیه میکنیم و تهیه سوخت کافی و جایگزین برای سالنهای پرورشی و همینطور تنظیم دما در آنها باید مد نظر باشد.
وی گفت:در شبانه روز گذشته سربیشه با دمای منفی دو درجه سردترین و دهسلم نهبندان با ۳۲ درجه گرمترین نقاط استان بودند؛ تغییرات دما در این مدت در بیرجند هم بین ۴ و ۲۴ درجه سلسیوس ثبت شده است.
کارشناس هواشناسی افزود:بیشترین سرعت ورزش باد روز گذشته از ایستگاه درح با ۸۳ کیلومتر بر ساعت و کمترین دید افقی از ایستگاههای حاجی آباد زیرکوه و طبس با ۳ هزار متر گزارش شده است.