حاجیه خانم «طاهره طاووسی» مادر شهید محمدقاسم محمدی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان گفت: مراسم خاکسپاری حاجیه خانم طاهره طاووسی مادر شهید والامقام محمدقاسم محمدی امروز در باغ بهشت همدان برگزار می‌شود و مراسم ترحیم نیز امروز در حسینیه اباالفضل واقع در شهر مریانج خواهد بود.

مجید صفدریان افزود: شهید محمدقاسم محمدی در ۱۴ بهمن ماه ۱۳۴۷ در شهرستان همدان به دنیا آمد، پدرش حسنعلی و مادرش طاهره نام داشت.

او تأکید کرد: این شهید والامقام در تاریخ ۲۵ دیماه ۱۳۶۶ در منطقه ماووت به شهادت رسید.