به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با سراسر کشور راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان با حضور قشر های مختلف به ویژه دانش اموزان در ارومیه آغاز شد.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی با سردادن شعارهایی جنایات استکبار جهانی و رژیم جنایتکار صهیونیستی را محکوم وبرادامه راه امام راحل وشهدا ی والامقام تاکید کردند.

این راهپیمایی در ارومیه در مسیر میدان ولایت فقیه، خیابان امام خمینی (ره) به طرف میدان انقلاب برگزار شد.

