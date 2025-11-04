پخش زنده
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از شروع اجرای سند راهبردی توسعه بخش معدن کشور خبر داد که شامل ۱۷ راهبرد کلان، ۷۰ برنامه اصلی و بیش از ۲۰۰۰ طرح اجرایی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ از سازمان زمینشناسی واکتشافات معدنی کشور، مرحله نخست اجرای این برنامه از بخش اکتشاف آغاز شده و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور مأموریت یافته است تا با همکاری معاونت امور معادن و صنایع معدنی، ۳۰ بسته عملیاتی را برای توسعه فعالیتهای اکتشافی کشور اجرا کند.
به گفته آقای جعفری، هدف از این طرح، تهیه نقشههای زمینشناسی یکپنجاههزارم با مشارکت بخش خصوصی و شناسایی پتانسیلهای جدید معدنی در سراسر کشور است. این اقدام موجب افزایش سرعت شناسایی و بهرهبرداری از داراییهای معدنی خواهد شد و زیرساخت اطلاعاتی لازم برای سرمایهگذاریهای آینده را فراهم میسازد.
در چارچوب این سند، وزارت صمت به عنوان نهاد سیاستگذار، روند اجرای تمامی برنامهها را از طریق جلسات پایش راهبردی ارزیابی میکند. در این نشستها، چالشها و موانع طرحها بررسی و راهکارهای اجرایی برای تسهیل پیشرفت طرح ها ارائه میشود.
معاون وزیر صمت با تأکید بر نقش تعیینکننده بخش خصوصی در توسعه فعالیتهای اکتشافی گفت: جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه اکتشاف از محورهای اصلی سند راهبردی معدن است و مورد تأکید ویژه مقام عالی وزارت، جناب آقای اتابک قرار دارد.
به این ترتیب، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با آغاز مرحله نخست اجرای سند راهبردی، نقش کلیدی در شتابدهی به فرآیند اکتشاف و توسعه پایدار معادن کشور ایفا میکند.