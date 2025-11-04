استاندار کرمان، با حضور در وزارت امور خارجه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این دیدار سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز با اشاره به ویژگی‌های استان کرمان به‌عنوان یکی از استان‌های مهم صنعتی، معدنی و گردشگری کشور، آمادگی این وزارتخانه را برای هماهنگی‌های لازم و تقویت ارتباطات بین‌المللی استان با سفارتخانه‌های مستقر در ایران و همچنین سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها اعلام کرد.

محمد علی طالبی استاندار کرمان هم با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان کرمان و موفقیت‌های حاصل‌شده در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه گردشگری در قالب برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵»، گسترش روابط خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی کشور را از الزامات تداوم رشد، پیشرفت و حرکت استان در این زمینه‌ها دانست و از وزیر امور خارجه خواست در این زمینه کرمان را یاری کند.