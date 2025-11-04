به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی و آیین بزرگداشت سیزده آبان ماه با حضور پرشور قشرهای مختلف مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و خانواده‌های شهدا در میدان امیرچقماق یزد برگزار شد.

شرکت‌کنندگان با سردادن شعار‌های «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «الله‌اکبر»، فضای شهر را آکنده از روحیه مقاومت و ایستادگی کردند.

راهپیمایان با عبور از خیابان‌های منتهی به میدان امیرچقماق، با در دست داشتن پلاکارد‌هایی با مضامین انقلابی، تصاویر شهدا و پرچم ایران، جلوه‌ای از وحدت، عزت ملی و بیزاری از استکبار جهانی را به نمایش گذاشتند.

در این مراسم، مسئولان استانی، چهره‌های فرهنگی و فعالان اجتماعی نیز حضور داشتند و با سخنرانی‌های کوتاه، بر اهمیت روز ۱۳ آبان به‌عنوان نماد مبارزه با سلطه‌طلبی و تجدید میثاق با آرمان‌های امام و شهدا تأکید کردند.

۱۳ آبان در تقویم انقلاب اسلامی یادآور سه رخداد مهم تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷، و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است و این روز، به‌عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» شناخته می‌شود و هر ساله با حضور گسترده مردم در سراسر کشور گرامی داشته می‌شود.

مراسم ۱۳ آبان ۱۴۰۴ در دیگر شهرستان‌ها و مناطق استان یزد نیز با حضور پر شور مردم و دانش آموزان برگزار شد.