به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آبان ماه) در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان که با حضور اقشار، اصناف، دانشجویان و دانش آموزان در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار شد، حضور پیدا کرد.

در این مراسم اقشار مختلف مردم در حین راهپیمایی با دکتر قالیباف بدون واسطه گفت‌و‌گو کردند و مسائل و مشکلات موجود در جامعه را نیز با وی در میان گذاشتند.

محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه سخنران این مراسم در تهران خواهد بود.

شایان ذکر است؛ مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان امسال و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، دقایقی پیش در مقابل لانه جاسوسی (سفارت سابق آمریکا در تهران) و همچنین در سایر استان‌ها با حضور اقشار مختلف مردم به ویژه دانش آموزان و دانشجویان آغاز شد.