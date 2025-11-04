پخش زنده
راهپیمایی باشکوه و پرشور ۱۳ آبان از ساعت ۱۰ امروز در مهاباد با خروش انقلابی اقشار مختلف مردم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ همزمان با سراسر کشور اقشار مختلف مردم مهاباد با حضور گسترده و پرشور به همراه دانش آموزان و دانشجویان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، ضمن اعلام انزجار خود را از ظلم و ستم نظام سلطه و صهیونیسم جهانی اتحاد و همدلی خود را به نمایش گذاشتند.
امروز دانش آموزان و دانشجویان و قشرهای مختلف مردم مهاباد آمدهاند تا با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان اعلام کنند، همچون همیشه در میدان هستند و در بزنگاههای تاریخ با حضورخود پیام شفافی را به جهان مخابره میکنند.
در این مراسم دانشجویان، دانشآموزان، کارمندان، بسیجیان، روحانیون، کسبه و بازاریان و اقشار مختلف مهاباد حضور داشته و با در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و یک صدا با فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نفرت و انزجار خود را از اقدامات استکبار جهانی اعلام کردند.
امروز مردم، مسئولان، پیر و جوان، دانشجو و دانش آموز پا به پای هم با حضور پرشور در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان آمدهاند تا مشت محکمی بر دهان یاوه گویان استکبار به خصوص آمریکای سلطه گر بزنند تا نفرت و انزجار خود را از جنایتهای استکبار جهانی اعلام کنند.
این مراسم در مهاباد از میدان شهدا آغاز شد و راهپیمایان با پیمودن مسیر راهپیمایی در خیابان طالقانی در میدان جمهوری اسلامی تجمع کردند.
مراسم ۱۳ آبان امسال بهصورت سراسری در تمامی استانهای کشور با شعار محوری "متحد و استوار، مقابل استکبار" برگزار شد و مردم ایران بار دیگر با نمایش اتحاد مقدس، انسجام اجتماعی، وحدت ملی و عظمت بینظیر خود، به دشمنان ایران و اسلام، پاسخی کوبنده و قاطع دادند.