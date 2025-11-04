سدهای طرق، کارده و ارداک که تامین کننده بخشی از آب مشهد بودند از مدار خارج شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: هم اینک فقط برداشت اندکی از سد دوستی انجام می‌شود.

حسین اسماعیلیان افزود: در حال حاضر حدود ۴۰ میلیون متر مکعب،یعنی کمتر از سه درصد از حجم سد‌های مشهد شامل؛ دوستی، ارداک، کارده و طرق آب دارد درحالی که این میزان در مدت مشابه پارسال که با خشکسالی شدید مواجه بودیم، ۱۸۰ میلیون متر مکعب بود.

مدیرعامل شرکت آبفای مشهد ادامه داد: میزان برداشت از سد‌ها به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده و هم اینک فقط یک و نیم میلیون متر مکعب در ثانیه آب از سد دوستی برداشت می‌شود.

اسماعیلیان گفت: میزان مصرف آب در پاییز کمتر از فصل تابستان است، اما به دلیل کمبود بارندگی و نبود ذخیره در سد‌ها در حال حاضر با وضعیت نگران کننده‌ای در تامین آب مواجهیم.

وی افزود: در سال‌های گذشته بیش از ۷۵ درصد از آب مشهد از طریق سد‌ها و بقیه از طریق منابع زیرزمینی تامین می‌شد، اما اینک کمتر از ۲۰ درصد آب از طریق سد‌ها و بقیه از طریق منابع زیرزمینی و چاه‌ها تامین می‌شود که وضعیت مناسبی نیست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با اشاره به اجرای طرح‌های اضطراری تامین آب مشهد، تاکید کرد: شهروندان با مدیریت مصرف بیش از گذشته و نیز پرهیز از مصارف غیرضروری در عبور از شرایط حاد کم آبی، ما را یاری کنند.