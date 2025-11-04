به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امروز دانش آموزان و اقشار مختلف مردم نقده با حضور خود در این راهپیمایی و با آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی و آمریکا و سر دادن شعار‌های کوبنده استکباری با آرمانهای، امام (ره)، رهبری و شهدا تجدید بیعت کردند.

این راهپیمایی از میدان شهدا، محل شهادت اولین شهید تقدیمی به انقلاب در شهرستان نقده، آغاز شد و در طول خیابان امام تا میدان امام و مقابل فرمانداری به پایان رسید.

۱۳ آبان ماه یادآور رویداد‌های تاریخی مهم در کشور است، وقایعی که با هدف کوتاه کردن دست استکبار رخ داده است و نقطه عطف آن شهادت دانش آموزان معترض به حکومت پهلوی در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ بود، روزی که به نمادی برای زنده ماندن روحیه استکبار ستیزی تبدیل شد.