به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن مشایخی در جریان بازدید از مدرسه شهید رفیعی نژاد شهرستان آغاجاری که با همراهی مرتضوی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان انجام شد، اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته، اعتبار سه چمن مصنوعی جهت اجرا در مدارس تامین شده بود که عملیات نصب آنها در حال انجام است و طی روز‌های آینده تکمیل می‌شوند و به بهره برداری خواهند رسید.

وی افزود: این چمن‌های مصنوعی در مدرسه شهید رفیعی نژاد شهر آغاجاری و مدارس روستای آب باران و شهر جولکی در حال نصب است و طی این بازدید روند اجرایی کار مورد بررسی قرار گرفت.

مشایخی بیان کرد: پیش از این نیز تعدادی چمن مصنوعی در شهرستان از جمله مدارس شهید زیدانی، شهید عطوفت، شهیدان آور و طواف و ... نصب شده بود.

نماینده عالی دولت در آغاجاری می‌گوید: در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیت شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری تعداد دیگری چمن مصنوعی تهیه و در سایر مدارس سطح شهرستان جهت استفاده دانش آموزان نصب کنیم.