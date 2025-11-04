یوم الله ۱۳ آبان ، سبک زندگی و تفکر ماندگار برای مقابله با استکبار
استاندار فارس گفت :یوم الله ۱۳ آبان یک سبک زندگی و تفکر ماندگار برای مقابله با استکبار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،حسین علی امیری استاندار فارس، در تجمع روز دانش آموز در شیراز ضمن تبریک روز دانشآموز به همه دانشآموزان ایران، سیزده آبان را یک روز تقویمی ساده ندانست و آن را یک سبک زندگی و تفکر ماندگار برای مقابله با استکبار عنوان کرد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره دانشآموزان شهید، گفت: سیزده آبان نماد تربیت سیاسی، اجتماعی و حماسی نسل نوجوان این سرزمین است؛ نسلی که حقیقت ظلمستیزی را نه در شعار، بلکه در عمل و آگاهی درک کرد.
استاندار فارس افزود: همان دانشآموزانی که برای جلوگیری از نفوذ بیشتر آمریکا، در مقابل زیادهخواهیها ایستادند و با خون خود، درس آزادی و آزادگی را نوشتند؛ دانشآموزانی که فرهنگ ایستادگی را با الگوی عاشورا پیوند زدند.
امیری تاکید کرد: امروز نیز دانشآموزان باید این مسیر آگاهیمحور و هویتساز را ادامه دهند تا این تربیت سیاسی و اعتقادی زنده بماند و در کنار سایر ابعاد تربیتی نسل جدید، مسیر آینده ایران اسلامی را مستحکمتر سازد.