به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رضا نیک روش گفت: در ۷ ماهه امسال ۲۴ میلیون و ۴۵۷ هزار ۳۷۸ دلار کالای صادراتی به وزن ۳۲۶ هزارو ۳۱۳ تن از طریق گمرک شوشمی به کشور عراق ارسال شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ در وزن ۶۶ درصد و در ارزش ۲۲ درصد رشد داشته است.

ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه عمده کالا‌های صادراتی از گمرک شوشمی را میوه و تره بار، مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از آن عنوان کرد..