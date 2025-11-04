به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: ۱۳ هزار و ۱۳۴ هکتار از اراضی کشاورزی جنوب استان به این محصول اختصاص دارد که سالانه بیش‌از ۳۴۲ هزار تن از این محصول برداشت و روانه بازار مصرف داخل و خارج کشور می‌شود.

سعید نارویی افزود: کشت موز در این استان اشتغال ثابت برای ۳۹ هزار و ۴۰۰ نفر را به همراه داشته است.

وی ادامه داد: شهرستان‌های زرآباد، دشتیاری، چابهار، کنارک، راسک، قصرقند، سرباز عمده مناطق تولید موز در سیستان و بلوچستان بشمار می‌روند که بیشترین این اراضی در شهرستان زرآباد به عنوان پایتخت موز تولید می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: تولید موز در این استان به عنوان یک محصول سالم و ارگانیک بدون سموم انجام می‌شود که این امر سبب طعم و عطر مطلوب آن شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی منطقه تاکید کرد: سیستان و بلوچستان رتبه نخست تولید و سطح زیرکشت موز در کشور را از آن خود کرده است.

نارویی بیان کرد: توسعه کشت موز در سیستان و بلوچستان می‌تواند به طور قابل توجهی به اشتغال زایی کمک کند و اثرات مثبت اقتصادی در سطح منطقه‌ای و حتی ملی داشته باشد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: با گسترش باغ‌های موز علاوه بر افزایش تولید و تأمین نیاز بازار‌های داخلی و خارجی، فرصت‌های شغلی جدیدی در مراحل مختلف فرآیند تولید مانند کاشت، برداشت و فرآوری به وجود می‌آید و این اشتغال‌زایی می‌تواند به رفع بیکاری در مناطق روستایی و بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند.