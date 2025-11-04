پخش زنده
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی : ۱۳ آبان ، از مهمترین و اثرگذارترین روزهای تاریخ معاصر ایران است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ، روز ۱۳ آبان را یکی از مهمترین و اثرگذارترین روزهای تاریخ معاصر ایران دانست و گفت: در این روز سه رویداد بزرگ رقم خورده که هر یک مسیر تحولات کشور را تغییر داده است؛ از تبعید امام خمینی (ره) در سال ۴۳ تا شهادت دانشآموزان در دانشگاه تهران در سال ۵۷ و همچنین تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان خط امام در سال ۵۸.