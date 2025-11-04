نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی : ۱۳ آبان ، از مهم‌ترین و اثرگذارترین روز‌های تاریخ معاصر ایران است .





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ، روز ۱۳ آبان را یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین روز‌های تاریخ معاصر ایران دانست و گفت: در این روز سه رویداد بزرگ رقم خورده که هر یک مسیر تحولات کشور را تغییر داده است؛ از تبعید امام خمینی (ره) در سال ۴۳ تا شهادت دانش‌آموزان در دانشگاه تهران در سال ۵۷ و همچنین تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان خط امام در سال ۵۸.

اسماعیل حسینی افزود: این وقایع هر کدام نقطه آغاز تحولاتی بودند که بخشی از تاریخ امروز ایران را شکل داده‌اند.

وی تأکید کرد: تداوم همان آرمان‌ها و ارزش‌ها امروز نیز با بصیرت و آگاهی سیاسی دانشجویان و دانش‌آموزان کشور ادامه دارد و با تلاش و حرکت در همین مسیر، آینده‌ای روشن و مبتنی بر تحقق اهداف انقلاب قابل دست‌یابی است.