عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: وحدت ملت ایران به عنوان پرچمدار جبهه مقاومت، در تمامی عرصه‌ها خار چشم دشمنان شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، سید عزت‌الله ضرغامی امروز در مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در جمع راهپیمایان سنندجی اظهار کرد: دشمن بعد از جنگ ۱۲ روزه منتظر واکنش مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان بود و امروز وحدت و انسجام ملی ملت بزرگ ایران یک بار دیگر آمان را زمین‌گیر کرد.

وی افزود: اگر رهبر معظم انقلاب قاطعانه، با قدرت و صلابت بر دهان ترامپ و شیطان بزرگ می‌زند، بخاطر حضور جوانان و پشتوانه بزرگ ملت ایران است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به دیدار امیر قطر برای میانجیگری میان ایران و آمریکا، گفت: رهبر معظم انقلاب در آن دیدار با تاکید بر بی اعتمادی به آمریکا به دلیل تجربه، با حمله آمریکا به قطر اثبات کردند که این سخن کاملا از روی آگاهی بوده است.

ضرغامی با بیان اینکه شجاعت و جرات استفاده از قدرت، مهم تر از داشتن سلاح است، افزود: رژیم صهیونی با جنگ نیابتی، جنگ ۱۲ روزه را بر کشورمان تحمیل کرد و شکست بزرگی را این رژیم جعلی و حامیان آمریکایی، اروپایی آن متحمل شدند.

وی با اشاره به امید دشمن برای تفرقه داخلی میان سیاسیون و مردم برای براندازی جمهوری اسلامی اظهار کرد: دشمن برای ضربه زدن به نقطه قوت ایران اسلامی همچنان امیدوار است.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: نسل z که در راس برنامه‌ریزی دشمن است، بزرگترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

ضرغامی با بیان اینکه برجام باید نقطه وحدت سیاسیون و مردم باشد، گفت: این طرح نشان داد که نمی‌شود به غرب اعتماد کرد و کسانی که فکر می‌کنند که می‌شود به آمریکا اعتماد و گفت‌و‌گو کرد باید از این عهدشکنی درس بگیرند.

وی افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز دشمن در میانه مذاکرات به کشورمان حمله کرد و همبن بار دیگر مهر تاییدی بر بی اعتمادی به غرب و آمریکا بود.