به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرهاد عبدالعلی پور در نشست کمیته پیوست مردمی همایش سرمایه‌گذاری با محوریت نقش نشاط اجتماعی در توسعه استان اردبیل اظهار کرد: برنامه‌ها با محوریت مشارکت گسترده مردم طراحی شده و پس از بررسی کارشناسی و در نظر گرفتن تمامی جوانب، به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی برگزاری این همایش را گامی اساسی در مسیر توسعه استان دانست و افزود: تداوم نقش‌آفرینی مردم به عنوان اصلی‌ترین بازیگران عرصه توسعه اقتصادی نقش مهمی در ارتقای مسائل اجتماعی دارد.

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل بیان کرد: برگزاری برنامه‌های آموزشی در مدارس و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای آینده استان، سازماندهی مراسم پیاده‌روی و مسابقات اسکیت‌سواری، اجرای برنامه‌های بومی و ورزشی محلی، همچنین اجرای موسیقی در محل‌های برگزاری همایش و اجرای برنامه‌های شاد در سینما‌ها و مراکز فرهنگی از جمله برنامه‌های پیشنهادی بود.