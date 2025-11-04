پخش زنده
سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت: جامعه با نشاط خلاق و سرمایهپذیر است در واقع توسعه پایدار ارتباط مستقیم با نشاط اجتماعی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرهاد عبدالعلی پور در نشست کمیته پیوست مردمی همایش سرمایهگذاری با محوریت نقش نشاط اجتماعی در توسعه استان اردبیل اظهار کرد: برنامهها با محوریت مشارکت گسترده مردم طراحی شده و پس از بررسی کارشناسی و در نظر گرفتن تمامی جوانب، به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی برگزاری این همایش را گامی اساسی در مسیر توسعه استان دانست و افزود: تداوم نقشآفرینی مردم به عنوان اصلیترین بازیگران عرصه توسعه اقتصادی نقش مهمی در ارتقای مسائل اجتماعی دارد.
سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل بیان کرد: برگزاری برنامههای آموزشی در مدارس و آمادهسازی دانشآموزان برای آینده استان، سازماندهی مراسم پیادهروی و مسابقات اسکیتسواری، اجرای برنامههای بومی و ورزشی محلی، همچنین اجرای موسیقی در محلهای برگزاری همایش و اجرای برنامههای شاد در سینماها و مراکز فرهنگی از جمله برنامههای پیشنهادی بود.