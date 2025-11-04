برگزاری نشست بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی استانهای مرزی
نشست تخصصی بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی استانهای مرزی با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، جمعی از اعضای دولت و استانداران استانهای مرزی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست تخصصی و راهبردی با حضور آقایان پزشکیان، قالیباف و استانداران ۱۶ استان مرزی کشور به منظور بررسی راهکارهای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی استانهای مرزی، برگزار شد.
این نشست که رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیران کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نیز در آن حضور داشتند، با هدف بررسی راهکارهای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی مرزها، رفع موانع اجرایی و حقوقی، تقویت همکاریهای منطقهای با کشورهای همسایه و تأمین پایدار کالاهای اساسی، تشکیل شد.