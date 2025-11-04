به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ محمد غلامی گفت: در پی دریافت اخبار واصله مبنی بر نگهداری مقادیر قابل توجهی برنج تقلبی در انباری فاقد مجوز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران پس از بررسی و اقدامات اطلاعاتی موفق شدند محل نگهداری برنج‌ها را شناسایی و با هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند، افزود: در بازرسی از انبار، ۷۰۰۰ کیلوگرم برنج تقلبی و فاقد مجوز مصداق احتکار و اخلال در نظام اقتصادی کشف و ضبط شد که ارزش تقریبی آن ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی افزود: در این عملیات یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و انبار مذکور با دستور مقام قضایی پلمب شد.