اتصال واحدهای ۳ و ۴ نیروگاه سد کارون ۳ به شبکه سراسری برق کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون۳ گفت: واحد‌های شماره ۳ و ۴ این نیروگاه پس از تعمیرات سالیانه به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

آرمان جعفری افزود: اقدامات مهمی در بخش‌های مکانیک، ابزاردقیق، الکتریک و همچنین بخش CM و کالیبراسیون، با هدف افزایش آمادگی واحد‌ها برای تولید پایدار انرژی و ارتقای عملکرد تجهیزات اصلی و جانبی نیروگاه در تعمیرات سالیانه این واحد‌های نیروگاهی سد کارون سه انجام شده است.

وی ادامه داد: با اجرای دقیق برنامه تعمیرات، واحد‌های ۳ و۴ آماده بهره‌برداری پایدار در فصل پیش‌رو خواهند بود. سد و نیروگاه برق‌آبی کارون ۳ با برخورداری از هشت واحد تولید برق هر یک به ظرفیت ۲۵۰ مگاوات، به‌عنوان یکی از نیروگاه‌های حیاتی کشور شناخته می‌شود.