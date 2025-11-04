نصب ۱۳ کیلومتر نیوجرسی در محورهای مواصلاتی ایلام
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام گفت: در سالجاری حدود ۱۳ کیلومتر حفاظ بتنی «نیوجرسی» در محورهای مواصلاتی این استان نصب شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «سیدزاهدین چشمهخاور» مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام اظهار داشت: با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح جادهای، از ابتدای سالجاری تاکنون حدود ۱۳ کیلومتر حفاظ بتنی در نقاط مختلف جادههای استان اجرا شده است.
وی افزود: علاوه بر این، عملیات خطکشی بیش از سه هزار و ۶۰۰ کیلومتر-خط از راههای استان نیز طی این مدت انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای ایلام ادامه داد: نصب تابلوها و علائم ایمنی، لکهگیری و درزگیری آسفالت و اجرای طرحهای روشنایی از دیگر اقدامات انجامشده در محورهای استان برای افزایش ایمنی عبور و مرور است.
چشمهخاور یادآور شد: این اقدامات در راستای ارتقای ایمنی راهها و کاهش تصادفات جادهای با استفاده از منابع استانی و ملی اجرا شده است.