۲هزار و ۵۰ شعبه اخذ رای برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در شهرستان مشهد پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار مشهد در جلسه با معاونان فناوری اطلاعات در انتخابات ادوار گذشته گفت: بیش از هزار و ۵۰۰ شعبه ازاین تعدادمربوط به کلانشهر مشهد است.

سیدحسن حسینی افزود: بقیه شعب اخذ رای این شهرستان مربوط به شهر‌های رضویه و ملک آباد و ۳۵۰ روستای بالای ۲۰ خانوار و دارای دهیاری است.

وی با بیان اینکه شهر بینالود شورا نداردوتوسط شرکت عمران شهر جدید مدیریت می‌شود، اظهار کرد: در مجموع می‌توان گفت نیمی از شعب اخذ رای استان در این شهرستان خواهد بود.

فرماندار ویژه مشهد در این نشست همچنین حوزه فناوری را مغز و حساس‌ترین بخش در ساختار اجرایی انتخابات دانست و گفت: باید نواقص گذشته در این حوزه به شکل مناسبی برطرف شود تا در انتخابات پیش رو با مشکل رو‌به‌رو نشویم.

حسینی خاطر نشان کرد: با توجه به الکترونیکی بودن انتخابات پیش رو، حتما باید تمهیدات لازم از هم اکنون اندیشیده شود، بر این اساس جلسات آسیب شناسی و هم‌اندیشی تا زمان برگزاری انتخابات به شکل مداوم برگزار خواهد شد.

چهار میلیون نفر جمعیت شهرستان مشهد در سه بخش مرکزی، رضویه، احمدآباد و شهر‌های «مشهد، رضویه، ملک آباد و بینالود» و ۴۰۰ روستای کوچک و بزرگ سکونت دارند که دست‌کم نیم میلیون نفر از این تعداد ساکن آبادی‌های شهرستان مشهد هستند.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ۹۷ حوزه انتخابیه شهری و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ حوزه انتخابیه روستایی خراسان رضوی روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.