به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سارا حکیم زاده اظهار کرد: در ادامه تکمیل تجهیزات بیمارستان یا زهرا (س) دزفول، ۱۲ میلیارد تومان تامین تجهیزاتی ازجمله؛ دستگاه ویدئو آندوسکوپ کلونوسکوپ پیشرفته و دستگاه لاپاروسکوپی خریداری شده است.

وی افزود: همچنین تخت جراحی فول اتوماتیک سی آرم و تجهیزات آزمایشگاهی شامل: دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی، دو دستگاه بلادگاز، دستگاه سل کانتر و دستگاه الکترولیت آنالایزر برای تجهیز بیمارستان یازهرا (س) دزفول تهیه شده است.