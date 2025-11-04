پخش زنده
مشاوران عالی چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با حکمی از سوی سید وحید فخر موسوی دبیر چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، قطبالدین صادقی و حسین مسافرآستانه به عنوان مشاوران عالی دبیر جشنواره در این رویداد حضور خواهند داشت.
همچنین با مشارکت ادارهکل هنرهای نمایشی رادیو و رادیونمایش، فراخوان بخش رادیوتئاتر چهل و چهارمینجشنواره بینالمللی تئاتر فجر با نگاهی به ظرفیتهای دراماتیک هنر شنیداری منتشر شد.
علاقهمندان برای کسب ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به آدرس https://fitf.theater.ir مراجعه کنند.
چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی بهمن برگزار خواهد شد.