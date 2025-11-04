به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان صبح امروز با حضور پرشکوه اقشار مختلف مردم، فرهنگیان، دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌های شهدا، روحانیون و مسئولان استانی از میدان شریعتی به سمت مصلی بزرگ اردبیل در حال برگزاری است.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پلاکارد‌ها و شعار‌هایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «هیچ‌گاه از آرمان‌های انقلاب عقب‌نشینی نخواهیم کرد»، انزجار خود را از سیاست‌های استکباری اعلام می‌دارند و با آرمان‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تجدید بیعت خواهند کرد.

این حضور باشکوه، نخستین راهپیمایی گسترده مردمی پس از جنگ ۱۲ روزه به شمار می‌رود و جلوه‌ای از همبستگی ملت ایران را به نمایش گذاشت. مردم اردبیل با حضور یکپارچه خود، نشان دادند که در هر شرایطی، مدافع آرمان‌های آزادی‌خواهانه و مقاومت اسلامی هستند.