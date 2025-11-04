پخش زنده
امروز: -
راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل نیز با حضور پرشور و حماسی مردم آغاز شده و مرکز شهر اردبیل جلوههای خاصی از راهپیمایی متفاوت امسال را شاهد هست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان صبح امروز با حضور پرشکوه اقشار مختلف مردم، فرهنگیان، دانشآموزان، دانشجویان، خانوادههای شهدا، روحانیون و مسئولان استانی از میدان شریعتی به سمت مصلی بزرگ اردبیل در حال برگزاری است.
شرکتکنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «هیچگاه از آرمانهای انقلاب عقبنشینی نخواهیم کرد»، انزجار خود را از سیاستهای استکباری اعلام میدارند و با آرمانهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تجدید بیعت خواهند کرد.
این حضور باشکوه، نخستین راهپیمایی گسترده مردمی پس از جنگ ۱۲ روزه به شمار میرود و جلوهای از همبستگی ملت ایران را به نمایش گذاشت. مردم اردبیل با حضور یکپارچه خود، نشان دادند که در هر شرایطی، مدافع آرمانهای آزادیخواهانه و مقاومت اسلامی هستند.