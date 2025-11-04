به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رضا پور قلی در همایش دانشجویان ورودی جدید گفت: این دانشجویان جدیدالورود در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه دامغان درحال تحصیل هستند.

وی افزود: ۶۰۰ دانشجو بین الملل از کشور‌های عراق، پاکستان و کانادا به این دانشگاه جذب شدند.

رییس دانشگاه دامغان مهمترین سیاست‌های دانشگاه دامغان را پیوند صنعت و دانشگاه برای کسب مهارت دانشجویان و اشتغال آنان دانست.