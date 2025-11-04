پخش زنده
جانشین سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: مردم خوزستان امروز با لبیک دوباره به ندای امام راحل (ره) و پیروی از رهنمودهای ولیفقیه، ایستادگی در برابر زورگویی و تهدیدهای استکبار جهانی را فریاد زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار مسعود فلاحی در حاشیه راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان با تبریک این روز به ملت ایران، بهویژه دانشآموزان و دانشجویان، اظهار کرد: امروز مردم ایران و امت اسلامی با حضور پرشور خود بار دیگر وفاداریشان به آرمانهای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب را به نمایش گذاشتند.
وی افزود: دانشآموزان و دانشجویان انقلابی که در سالهای ۵۷ و ۵۸ ندای امام را لبیک گفتند، امروز نیز همان مسیر را ادامه داده و در برابر استکبار جهانی ایستادهاند.
جانشین سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با اشاره به تهدیدهای اخیر آمریکا در منطقه تصریح کرد: ملت ایران هیچگاه از تهدید و زورگویی هراسی ندارد و با تأسی از مکتب امام حسین (ع) و شعار «هیهات منالذله» تا پای جان بر آرمانهای انقلاب اسلامی ایستاده است.
سردار فلاحی تأکید کرد: مردم خوزستان در کنار ولیفقیه زمان، با بصیرت و ایمان راسخ، اجازه نخواهند داد دشمنان در اراده ملت خللی ایجاد کنند و همواره پاسدار خون شهدا و دستاوردهای انقلاب خواهند بود.