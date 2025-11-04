پخش زنده
مردم سردشت با حضور باشکوه در راهپیمایی ۱۳ آبان بار دیگر با آرمانهای والای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ قشرهای مختلف مردم سردشت با حضور پرشور در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان، وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری به نمایش گذاشتند.
در این آیین باشکوه، اقشار مختلف مردم از جمله دانشآموزان، فرهنگیان، خانوادهها، کسبه و مسئولان با در دست داشتن پرچمهای سهرنگ جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کردند.
راهپیمایان سردشتی با حضور منسجم و پرشکوه خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز، تأکید کردند پیام ۱۳ آبان همچنان زنده است و ملت ایران هرگز زیر بار زور و سلطه بیگانگان نخواهد رفت.