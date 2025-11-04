دهانشویه فلورایدی، راهکاری مؤثر برای پیشگیری از پوسیدگی دندان کودکان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،فلوراید یکی از مؤثرترین عناصر در پیشگیری از پوسیدگی دندانهاست .
این ماده معدنی با تقویت مینای دندان، مقاومت آن را در برابر باکتریها و اسیدهای خوراکی افزایش میدهد و به همین دلیل، نقش مهمی در حفظ سلامت دهان و دندان دارد.
درمان با فلوراید که به آن فلورایدتراپی نیز گفته میشود، به دو صورت موضعی و سیستمیک انجام میگیرد؛ در روش موضعی، فلوراید مستقیماً بر سطح دندانها قرار میگیرد؛ رایجترین شکل استفاده از فلوراید، خمیردندانهای حاوی این ماده است؛ اما دهانشویه، ژل، فوم، قرص و وارنیش فلوراید نیز از دیگر روشهای کاربردی محسوب میشوند.
دهانشویههای فلورایدی بهعنوان مکملی موثر در کنار مسواک و خمیردندان، میتوانند در کاهش میزان پوسیدگی دندانها به ویژه در کودکان نقش بسزایی داشته باشند؛ میزان و نحوه مصرف دهانشویه باید با توجه به سن کودک و توصیه دندانپزشک انجام گیرد؛ به طور معمول، دهانشویههای حاوی ۲/۰ درصد فلوراید هفتهای یکبار و دهانشویههای دارای ۰۵/۰ درصد فلوراید به صورت روزانه استفاده میشوند؛ البته باید توجه داشت که دهانشویه جایگزین مسواک زدن نیست، بلکه ابزاری کمکی برای بهبود بهداشت دهان و دندان به شمار میرود.
با وجود فواید فراوان فلوراید، مصرف بیش از حد آن میتواند خطرناک باشد؛ دریافت مقادیر زیاد فلوراید ممکن است موجب مسمومیت شود و در موارد شدید حتی خطر مرگ را در پی داشته باشد؛ همچنین استفاده طولانیمدت یا نادرست از محصولات فلورایدی میتواند منجر به بروز فلوروزیس دندانی شود؛ عارضهای که در آن دندانها دچار تغییر رنگ یا لکههای سفید و قهوهای میشوند؛ مصرف زیاد فلوراید سیستمیک نیز احتمال بروز فلوروزیس استخوانی را افزایش میدهد؛ کودکان و نوجوانان بیشتر در معرض این خطر قرار دارند، زیرا احتمال بلعیدن ناخواسته فلوراید در آنها بیشتر است.
فلوروزیس معمولاً در مراحل خفیف بدون مشکل جدی است، اما در موارد شدید میتواند ساختار مینای دندان را تحت تأثیر قرار دهد؛ پژوهشهای اخیر نشان دادهاند که فلوروزیس دندانی شدید نه تنها باعث افزایش احتمال پوسیدگی میشود، بلکه ممکن است بر عملکرد حافظه و توان ذهنی نیز تأثیر منفی بگذارد؛ از این رو، آگاهی و دقت در میزان مصرف فلوراید اهمیت زیادی دارد.
دهانشویه فلورایدی تنها برای کودکان بالای ۶ سال توصیه میشود، زیرا در سنین پایینتر خطر بلعیدن محلول بسیار زیاد است؛ انتخاب دهانشویههای فاقد الکل گزینهای مناسبتر برای کودکان به شمار میرود، زیرا از تحریک دهان و بروز حساسیت جلوگیری میکند؛ علاوه بر این، مقدار فلوراید موجود در دهانشویه باید با نظر دندانپزشک مشخص شود تا هم اثربخشی لازم را داشته باشد و هم ایمنی کودک حفظ شود.
استفاده از دهانشویه فلورایدی روشی ساده، اما موثر برای تقویت سلامت دهان و دندان کودکان است؛ اگر والدین بر نحوه و میزان مصرف نظارت داشته باشند و کودک را به رعایت اصول بهداشت دهان تشویق کنند، احتمال پوسیدگی دندانها به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت و لبخند کودک برای سالها سالم و زیبا باقی میماند.
دکتر «فاطمه جسمانی» مسوول واحد امور دارویی مرکز بهداشت شهدای انقلاب شیراز