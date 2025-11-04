وزنه برداران کره شمالی فاتحان روز نخست مسابقات سیزم
نخستین روز مسابقات وزنهبرداری نظامیان جهان در بابلسر با درخشش ورزشکاران کره شمالی پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
در پایان روز نخست مسابقات وزنهبرداری ۲۰۲۵ نظامیان جهان در بابلسر، وزنهبرداران کره شمالی ۶ مدال طلا و نقره کسب کردند تا روز درخشانی را در دو وزن ۶۰ و ۶۵ کیلوگرم پشت سر بگذارند.
در وزن ۶۰ کیلوگرم آن سونگ گون و کیم یون سونگ مدال طلای حرکات یک ضرب، دو ضرب و مجموع را بدست آوردند و ورزشکار روسیه در حرکت یک ضرب و مجموع و ورزشکار ازبکستانی در حرکت دو ضرب سوم شدند.
در وزن ۶۵ کیلوگرم نیز کیم سونگ هون و کیم چونگ گوک از کره شمالی مدال طلای حرکات یک ضرب، دو ضرب و مجموع را کسب کردند، محراب داوسری وزنه بردار ایرانی در حرکات یک ضرب، دو ضرب و مجموع به مدال برنز دست یافت.
وزنه برداران دستههای ۷۱ و ۷۹ کیلوگرم امروز روی تخته میروند.