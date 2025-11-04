

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در پایان روز نخست مسابقات وزنه‌برداری ۲۰۲۵ نظامیان جهان در بابلسر، وزنه‌برداران کره شمالی ۶ مدال طلا و نقره کسب کردند تا روز درخشانی را در دو وزن ۶۰ و ۶۵ کیلوگرم پشت سر بگذارند.

در وزن ۶۰ کیلوگرم آن سونگ گون و کیم یون سونگ مدال طلای حرکات یک ضرب، دو ضرب و مجموع را بدست آوردند و ورزشکار روسیه در حرکت یک ضرب و مجموع و ورزشکار ازبکستانی در حرکت دو ضرب سوم شدند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم نیز کیم سونگ هون و کیم چونگ گوک از کره شمالی مدال طلای حرکات یک ضرب، دو ضرب و مجموع را کسب کردند، محراب داوسری وزنه بردار ایرانی در حرکات یک ضرب، دو ضرب و مجموع به مدال برنز دست یافت.